Gucci de geleneksel moda takviminden ayrılıyor

Moda devi Gucci, geleneksel moda takvimini izlemek yerine kendi temposunu belirleyen modaevleri arasına katılacak.



Şirket tarafından yapılan açıklamada kreatif direktör Alessandro Michele’nin yılda yalnızca iki koleksiyon sunacağına, bu koleksiyonların çok daha eğlenceli ve özgür olacağına dair söyledikleri yer aldı.



Böylece Gucci, eylül ayında gerçekleşmesi beklenen Paris Moda Haftası’na katılmayacağını açıklayan Saint Laurent’ten sonra bu büyük değişikliği haber veren ikinci lüks moda markası oldu.

