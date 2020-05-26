Gucci de geleneksel moda takviminden ayrılıyor

SaintLaurent'den sonra Gucci de geleneksel moda takviminden ayrılacağını duyurdu.

26.05.2020 - 13:06

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Moda devi Gucci, geleneksel moda takvimini izlemek yerine kendi temposunu belirleyen modaevleri arasına katılacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kreatif direktör Alessandro Michele’nin yılda yalnızca iki koleksiyon sunacağına, bu koleksiyonların çok daha eğlenceli ve özgür olacağına dair söyledikleri yer aldı.

Böylece Gucci, eylül ayında gerçekleşmesi beklenen Paris Moda Haftası’na katılmayacağını açıklayan Saint Laurent’ten sonra bu büyük değişikliği haber veren ikinci lüks moda markası oldu.

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