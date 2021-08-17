Gulaş tarifi (Bol etli Macar lezzeti gulaş nasıl yapılır?)

Gulaşın kökeni, 9. yüzyılda Macar çobanların yediği bir haşlama yemeğinden gelir. Yemeğin adı, Macarcada 'sığır güden kişi, çoban' anlamına gelir.



GULAŞ TARİFİ İÇİN MALZEMELER



1 kilogram dana kuşbaşı eti (iri doğranmış)



3 adet soğan (yemeklik doğranmış)



3 diş sarımsak (doğranmış)



1 yemek kaşığı sıvı yağ



200 gram tereyağı



1 yemek kaşığı salça



1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber



1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı kekik



½ çay kaşığı mercanköşk



½ çay kaşığı kimyon



1 adet defne yaprağı



1 yemek kaşığı un



800 ml su



GULAŞ NASIL YAPILIR?



Geniş bir tencerede tereyağ ve sıvı yağını kızdırın.



Doğranmış soğan ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın.



Ardından etleri ilave edip etler suyunu çekene kadar kavurun.



Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin.



Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin.



Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin.



Arzu ederseniz tarife patates veya sevdiğiniz sebzelerden ekleyerek de pişirebilirsiniz.