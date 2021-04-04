Gülben Ergen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT olarak satışa çıkardı

Son dönemde bir ürünü NFT'ye dönüştürülüp satışa çıkarma akımına Gülben Ergen de uydu. Şarkıcı Gülben Ergen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu.

Şarkıcı, ikonik sözü "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz"ın NFT’ye dönüştürüldüğünü ve açık artırmaya sunulduğunu sosyal medyada açıkladı.

Ergen, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen ‘Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz’ dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT’ye dönüşüyor. NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.”

Magazin dünyasından çıkıp internette klasikleşen “Bana, unutmayın ki hiç bir şey olmaz” dijital dünyada yaşamına devam etmek için #NFT ye dönüşüyor. @rariblecom @melihog

NFT serimizin ilk versiyonu Rarible üzerinden açık arttırmaya sunuldu.https://t.co/gtgXEI7V1I — Gülben Ergen (@gulbenergen) April 3, 2021

NFT NEDİR?



İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.