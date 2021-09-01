Gürkan Uygun corona virüse yakalandı

Teşkilat dizisisin seti yaşanan corona virüs vakaları nedeniyle durdu.

Ankara’da yapılan çekimlerde dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin yapılan test sonuçlarının pozitif çıktı.

KARANTİNA SÜRECİNİ EVDE GEÇİRİYORLAR

Dizinin ekibine bu sezon Yıldırım karakteriyle katılan Gürkan Uygun’un da corona virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Sağlık durumu iyi olan yönetmenler ve Uygun verilen ilaçları kullanarak karantina sürecini evlerinde geçiriyor.

Ada Masalı 11. yeni bölüm ön izleme sahnesi﻿​