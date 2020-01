Gwyneth Paltrow: Me Too hareketini sürdürelim

Harper’s Bazaar’ın ocak sayısına kapak olan Avengers: Endgame'in (Yenilmezler: Oyunun Sonu) Pepper Potts'u Gwyneth Paltrow, Hollywood filmleri yapımcısı Harvey Weinstein'ın; Uma Thurman, Angelina Jolie ve Salma Hayek gibi birçok ünlü yıldızın da aralarında bulunduğu 70'ten fazla kadın tarafından tecavüz ve cinsel tacizle suçlanması sonrası başlayan Me Too hareketinin devam etmesi gerektiğini savundu.



47 yaşındaki oyuncu 77. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri kırmızı halısında poz verdi

"KIRILMA NOKTASI"

Weinstein'ın kendisine dava açan 4 kadınla uzlaşması sonrası tartışılan hareket hakkında konuşan Paltrow, Me Too'nun Hollywood’daki cinsiyet eşitsizliği için bir kırılma noktası olduğunu söyledi.



Gwyneth Paltrow and Ben Platt in The Politician (2019)

"GÜNÜMÜZDE DE YAŞANIYOR"

Gwyneth Paltrow “İtiraflar ve isyanlar tüm yılların birikimi gibi görüldü ama bu günümüzde de yaşanıyor. Özellikle kadınların kendilerine yer bulamadıkları şirketlerde, büyük korkular, hiyerarşi ve göz korkutma var. Eşitsizlik devam ediyor. Hareketi sürdürmeliyiz” dedi.



HAKKINDA YENİ DAVA AÇILDI

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında geçtiğimiz günlerde yeni cinsel taciz suçlamalarıyla dava açıldı. Los Angeles Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Weinstein'ın 18 Şubat 2013'te Los Angeles'ta bir kadının otel odasına zorla girerek tecavüz ettiği, ertesi gün de Beverly Hills'teki otel suitinde bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Bir milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan ve hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Harvey Weinstein'ın kefalet bedeli en son duruşmada 5 milyon dolara çıkarıldı.