Ünlü şarkıcı Hadise, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 10 Ağustos'ta vereceği konser için hazırlıklarını sürdürüyor.

İngiliz, Belçikalı ve Fransız dansçılarla İngiltere'de kampa giren ve koreografi çalışan Hadise, konser için kesenin ağzını açtı. Sadece 14 dansçının uçak biletleri, konaklama ücretleri ve gösterileri 320 bin lira tuttu.

Konser için altı kostüm siparişi veren Hadise, altı ayrı modacıya 400 bin lirayı peşin ödedi. Ünlü şarkıcı, botlarını bile Jennifer Lopez'in ayakkabı tasarımcısına özel yaptırıyor.

Sahne şovunun teknik ve görsel maliyeti ise 380 bin lira. Bu konser daha şimdiden Hadise'ye 1 milyon 100 bin liraya mal oldu.

SAHNEYE ÇIKMADAN ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ

Ekip arkadaşlarıyla sahne hazırlığı esnasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, şunları söyledi:

"Normalde bir iş bittikten sonra herkese teşekkür edilir değil mi? Ben bu sefer tam tersini yapıp daha sahneye çıkmadan sahnemde emeği geçen ve geçecek olan herkese teşekkür ederim. 2011'de çıktım Harbiye Açıkhava'da sahneye, o zaman da çok heyecanlıydım çok iyi hatırlıyorum. 8 yıl sonra tekrar o değerli büyük Harbiye Açıkhava konserlere bir imzamızı atmaya hazırlanıyoruz. Bu süreç birkaç ay önceden başladı bizler için; sahne, prodüksiyon, şarkılar, danslar, dansçılar, kostümler. Biz bu aralar dansçılarımla deli gibi show'umuz için hazırlanıyoruz. Bizimle birlikte tüm Hadise ekibi çalışıyor. Sahne üstü, sahne arkası, sahne önünde emeği geçen herkese ve bizleri izlemek için gelecek olan sizlere şimdiden teşekkür ederiz. Siz olmazsanız bu kadar çalışmanın hazırlanmanın inanın hiç ama hiçbir anlamı olmaz. Seviyorum sizi."