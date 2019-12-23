Haftalık başak burcu yorumları (23-29 Aralık 2019)

Yükselen Başak ve Başak Burcu: Haftanın ilk yarısında evinizde bir yeni yıl partisi düzenlemek sene sonundaki iş stresinize oldukça iyi gelir. Sevdiklerinizle bir arada olmak, uzak seyahatlerin planını yapmak için can atabilirsiniz. Aile ortamında neşeyi, coşkuyu ve keyfi önemsemelisiniz. Ufak tefek pürüzlere asla canınızı sıkmayın.

Perşembe günü meydana gelecek olan Güneş tutulması, aş hayatınızda uzun süreden beri olumlu gitmeyen bir sürece artık nokta koyar. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki iletişimi olumlu bir sürece yönlendirebilirsiniz. Kalıcı birlikteliklerin başlangıcı için artık harekete geçmelisiniz.

Aksi takdirde vaktinizi boşa harcamaktan başka bir şey yapmadığınız için kendinize karşı öfkelenirsiniz. Hafta sonunda çocuğunuzun taleplerine odaklanmalı, onunla birlikte yılbaşı alışverişine çıkmalısınız. Eski dostlarınız tarafından aranmak hoşunuza gidecektir.