Halil Sezai komşuya dayak itirafı: Pişmanım

Komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai, yaşanılanların ardından ilkkez konuştu. Tahliye olduktan sonraki konserinde "Hak etti, kafam güzeldi, gerektiği şekilde de tam dövemedim, bir dahaki sefere" diyen Sezai sözlerininç arpıtıldığını iddia etti.

"SÖZLERİM ÇARPITILDI"



Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Olay sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sezai, basına çok kırgın olduğunu, sözlerinin çok başka şekilde çarpıtıldığını söyledi.

"İLK DEFA KAVGA ETTİM"



Halil Sezai "Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için 'Keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı' dedim. Pişmanım, tabii ki üzgünüm. En çok beni saygılı yetiştiren aileme mahcup oldum. Onları üzdüğüm için pişmanım. 41 yaşındayım, ilk defa biriyle kavga ettim" diye konuştu.



"BU HAYATI İSTİYOR MUYUM ONU BİLMİYORUM"

Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini dile getiren ünlü şarkıcı, "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Tabii ki sahneler oluyor, teklifler de alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum onu bilmiyorum" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İsyan şarkısıyla ünlenen Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'e dayak attığı gerekçesiyle gözaltına alındıb. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Halil Sezai, tutuklanması talebiyle sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı ve 43 gün cezaevinde kaldı. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi.



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