Halil Sezai'nin dövdüğü Hüseyin Meriç İstanbul'dan taşındı

Gçtiğimiz eylül ayında Halil Sezai tarafından dövülen Hüseyin Meriç, İstanbul’dan taşındı. Son olarak "Can korkum var" açıklaması yapan 67 yaşındaki Meriç, İzmir'e yerleşme kararı aldı.



Olay sonrası travma yaşadığını ifade eden Meriç, şarkıcının birkaç gün önce sahne aldığı mekanda, “Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere” açıklamasından sonra taşınmayı gerçekleştirdi.



Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen Sezai’nin hâlâ tehditlerine devam ettiğini söyleyen Meriç, “Dava sürecimiz devam ediyor. Umarım adalet yerini bulur. Davadan kazanılacak parayı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağım. Ölüm korkusuyla yaşıyorum!” dedi.



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