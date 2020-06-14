Hamile model Romee Strijd: Bebeğim avokado kadar

Ünlü Victoria’s Secret modeli Romee Strijd, bebek heyecanı yaşıyor. 24 yaşındaki süper model, Instagram paylaşımında göbeğinin son halini gösteren bir fotoğrafını yayınladı.



Bebeğinin boyutunu bir yiyecekle anlatmak isteyen Strijd, “En sevdiğim meyve kadarsın” notunun yanına, “Sayfayı kaydırıp hangisi olduğunu görün” yazdı. Ünlü modelin paylaştığı fotoğraf bir avokadoydu.



Strijd’in kaç haftalık hamile olduğu bilinmiyor, ancak hamilelik sitesi The Bump, bir bebeğin avokado boyutunda olabilmesi için hamileliğin 16 haftalık olması gerektiğini yazdı.



Hollandalı model, geçen ay 28 yaşındaki eşi Laurens van Leeuwen ile birlikte ilk çocuklarını bekledikleri haberini duyurmuştu.