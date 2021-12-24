Hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz'ın eşinden doktor ihmali iddiası

Hayata veda eden sanatçı Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, ünlü sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddia ortaya attı.



Canan Tınaz, "Çok büyük bir doktor ihmali var. Pankreas Kanseri, evet ama 2 yıl önce bir doktorun pankreastaki lekeyi görüp bütün raporlara bakmamasından kaynaklanıyor. Raporları atladığı için teşhis yanlış konuluyor. Zaten bununla ilgili 6 ay önce Bodrum Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Süreç devam ediyor. O zaman yapılan ihmal, bir anda karşımıza dördüncü evre kanser olarak çıktı"



CENAZE AYRINTILARI

Faruk Tınaz’ın cenazesi bugün memleketi Adana’ya uğurlanacak. Sanatçı, yarın Adana Kabasakal Mezarlığı Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerde defnedilecek.