Hilary Duff: Ona kadınların ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim

Matthew Koma ile Hilary Duff çifti, geçtiğimiz ay üçüncü çocukları Mae James Bair'i kucaklarına aldı. Suda doğum yapan Duff, 9 yaşındaki oğlunun kendisini doğum sırasında izlemesini istediğini ifade etti.



Duff, "Benim için oğlumun orada olması önemliydi. Çünkü ona karşı gerçekten açık ve dürüst olmak istiyorum. Ayrıca kadınların ne kadar güçlü olduğunu ve çocuk dünyaya getirmenin nasıl bir şey olduğunu görmesini istedim" dedi.



Ünlü şarkıcı, oğlunun kendisi doğum yaparken izlemesini isteme sebeplerinden birinin de onun gelecekteki eşine ya da sevgilisine bu konuda saygı duymayı öğretmek olduğunu dile getirdi.



9 yaşındaki oğlu Luca'nın, hamilelik ve doğum süreciyle ilgili bilgisi olduğunu belirten Duff, "Orada olmak istedi ama doğum o kadar hızlı oldu ki, kaçırdı" şeklinde konuştu.



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