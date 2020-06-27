Hülya Şen'e yöneticiden kedi dayağı

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 52 yaşındaki Hülya Şen'in Beşiktaş'taki evinin kapısı 6 Nisan günü çalındı. Şen'in iddiasına göre; üst kat komşusu ve aynı zamanda apartman yöneticisi olan Yasemin M., kapısının önünde beslediği kedilerin apartmanda koku, pislik ve pire oluşturduğunu söyleyerek kedilere kötü muamele yaptı. Ardından ikili arasında kavga çıktı.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre Şen, tartışmayı cep telefonuna kaydedince sinirlenen yönetici, Şen'e tekme savurarak darp etmeye çalıştı. Şen, karakola gidip şikayetçi oldu. Yönetici Yasemin M. ise "Hülya Şen'e corona virüsten bahsettim ve tedbirli olmasını istedim. Bana iftira attığı için ben de ondan şikayetçiyim" dedi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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