Hunter Biden yengesi Hallie ile ilişkisi hakkında konuştu

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, hayatını kaybeden abisinin eşi Hallie ile yaşadığı ilişkiye dair ilk kez detaylar sundu.

KİTAP TANITIMINDA KONUŞTU



Yeni kitabı Beautiful Things'i tanıtmak için CBS'e konuk olan Hunter, 2015'te 46 yaşında hayatını kaybeden abisi Beau'nun eşi Hallie ile yaşadığı ilişkinin birçok insana kafa karıştırıcı gelmesinin nedenini anladığını söyledi.

"DOĞRU ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORDUK"



Hunter Biden, eşi Melissa Cohen ve çocukları Beau

Hunter, "Sanırım bu ilişki insanların kafasını karıştırdı. Ve ben bunu anlıyorum; gerçekten anlıyorum. Ancak benim için anlatması zor bir şey değil. Bu şey ikimizin de paylaştığı ağır yastan doğdu. Birlikteydik ve doğru şeyi yapmaya çalışıyorduk. Daha sonra o aşk, kaybettiğimiz şeyin yerini doldurabileceğimiz umuduyla umuduna dönüştü" dedi.

Beau Biden ve Hallie Biden

İkili, Beau'nun ölümünden 2 yıl sonra, 2017'de bir araya gelmişti. Beau'nun ölümünden 5 ay sonra eşi Kathleen ile boşanan Hunter, Hallie ile ilişkilerinin yürümediğini söyledi. İkili 2019 yılında ayrılmıştı.

JOE VE JILL BIDEN DESTEKLEDİ



2017'de yerel basında yer alan haberlere göre Joe ve Jill Biden ilişkiyi desteklemişti. Hunter, ilişkiye gelen tepkiler sebebiyle World Food Program US'in yönetiminden istifa etmişti.

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