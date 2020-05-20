İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı. Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi.

DAHA ÖNCE DE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ADAYI ZİYARET ETTİ



Survivor’ın 2017’deki finalinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ada ziyaretine dair görüntüleri paylaşılmıştı.

