İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Survivor Extra'ya ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Survivor Extra programını ziyaret etti.

20.05.2020 - 10:46

EYai3L-U0AAO1P5.jpg

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Acun Ilıcalı Survivor’daki yeni sürprizi duyurdu

Acun Ilıcalı Survivor’daki yeni sürprizi duyurdu

Survivor'da kim elendi? (19 Mayıs ayrıntıları)

Survivor'da kim elendi? (19 Mayıs ayrıntıları)

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Extra programında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun stüdyoyu ziyaret ettiği ve hatıra fotoğrafı çekildiği anlatıldı. Sunucu Furkan Dede, Bakan Soylu'nun programı takip ettiğini ve severek izlediğini söyledi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Süleyman Soylu ile çekilen hatıra fotoğrafı ekranda gösterildi.

DAHA ÖNCE DE MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU ADAYI ZİYARET ETTİ

Survivor’ın 2017’deki finalinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ada ziyaretine dair görüntüleri paylaşılmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...