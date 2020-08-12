İlker Kaleli ile Biran Damla Yılmaz birlikteliği

Oyuncu Burçin Terzioğlu’yla ilişkisini yaklaşık 1.5 yıl önce noktalayan İlker Kaleli, yeni aşkı yine bir meslektaşında buldu. Hürriyet'in haberine göre; Kaleli, gönlünü 23 yaşındaki oyuncu Biran Damla Yılmaz’a kaptırdı.



Aynı yapım şirketinin farklı dizilerinde rol alan iki oyuncunun 1 ay önce katıldıkları bir çekim sırasında tanıştığı, birbirlerinden telefon numaralarını alıp görüşmeye başladıkları öğrenildi.



Kaleli’nin “Poyraz Karayel” dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği eski sevgilisi Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 3.5 yıl sürmüş, çift 2018’in aralık ayında yollarını ayırmıştı.