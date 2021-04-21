İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e kutlama

Her yıl şölen havasında bir kutlamayla yeni yaşına giren ve 73 yıllık eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth 95 yaşına bastı.  İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Elizabeth için  "Ona hizmet etmekten gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

DHA 21.04.2021 - 11:34

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e kutlama

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İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yılki doğum gününü buruk kutluyor.  Kraliçe'nin her yıl görkemli etkinliklerle kutlanan doğum günününü, 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü nedeniyle sönük geçiyor. 

Eşi Philip'in ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.

Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarken, bu yıl bir portre yayınlanmayacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in 95'inci yaş gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Johnson, Kraliçe’ye iyi dileklerini ileterek, “Başbakan olarak ona hizmet etmekten gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

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