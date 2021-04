İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth'e kutlama

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yılki doğum gününü buruk kutluyor. Kraliçe'nin her yıl görkemli etkinliklerle kutlanan doğum günününü, 73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü nedeniyle sönük geçiyor.

Eşi Philip'in ölümünden sonra ilk doğum gününü kutlayacak olan Kraliçe, eşinin yasını tutmaya devam ederken bazı geleneklere katılmayacak.



Kraliçe ve diğer kraliyet ailesi üyeleri genellikle yeni fotoğraflarını halkla paylaşarak doğum günlerini kutlarken, bu yıl bir portre yayınlanmayacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in 95'inci yaş gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Johnson, Kraliçe’ye iyi dileklerini ileterek, “Başbakan olarak ona hizmet etmekten gurur duyuyorum’’ ifadelerini kullandı.

I would like to send my warm wishes to Her Majesty The Queen on her 95th birthday.



I have always had the highest admiration for Her Majesty and her service to this country and the Commonwealth.



I am proud to serve as her Prime Minister.