İrem Sak takıntılı hayranından şikayetçi oldu

Oyuncu İrem Sak'ın başı yaklaşık bir yıldır kendisini sürekli rahatsız eden Kadir Ö. adlı hayranıyla dertte. Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; Kadir Ö. geçen yıl temmuzda İrem Sak'a Instagram'dan 'Özür dilerim, seni seviyorum, seni sevmemeliydim' mesajı gönderdi. Geçen ay ise cep telefonuna 'Günaydın' diye mesaj attı. İrem Sak numarayı engelledi. 13 Haziran'da ise Sak'a online çiçek sitesinden Kadir Ö. adına çiçek geldi.

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA

Takıntılı hayranın son olarak yeni bir telefon hattı üzerinden, "Numaramı engellemeyip kaydedersen çok mutlu olurum" mesajı atması bardağı taşıran son damla oldu. İrem Sak çareyi mahkemeye başvurmakta buldu.

2 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI



Sak, takıntılı hayranı hakkında 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' suçundan işlem yapılmasını istedi. Mahkeme, Kadir Ö'nün 2 ay süreyle İrem Sak'ın işyeri ve evine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Kadir Ö, karara uymazsa 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacak.



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