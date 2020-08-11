İsmail Hacıoğlu: İki genç insanı linç etmeye kalkıyorsunuz

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında evlendiği Duygu Kaya Kumarki ile geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Bir kız çocuğu sahibi olan çift, Beykoz Adliyesi'nde yapılan duruşmayla tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Dört yıllık evliliğini sonlandıran Hacıoğlu, bir dönem Çocuk dizisinde birlikte rol aldığı Merve Çağıran ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.





"10 ÜZERİNDEN 12"

İsmail Hacıoğlu, sevgilisi ile fotoğrafını, "10 üzerinden 12... Siyah-beyaz..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Hacıoğlu'nun bu paylaşımının ardından eski eşi Duygu Kaya Kumarki, sessizliğini bozdu.



"BENİM TARZIM DEĞİL"



Kumarki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arsız güçlü olunca haklı, suçlu olurmuş!" mesajını yayınlayan Kumarki, ardından şu ifadeleri kullandı: Çok mesaj alıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bana 'Neden konuşmadınız?' demeyin. Benim tarzım değil, bulunduğum seviyeden aşağıya bakamıyorum. Dolayısı ile her şey ortaya kendiliğinden çıkar. O hep benim yanımda, ilahi adaletini sevdiğim..." dedi



İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran Çocuk dizisinin setinde

İSMAİL HACIOĞLU'NDAN TEPKİ



İsmail Hacıoğlu, dün Merve Çağıran’la fotoğrafını paylaştıktan sonra yapılan bazı negatif yorumlara tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hacıoğlu şunları söyledi: "Boşanıyoruz dedik evde kırılmadık eşya bırakmadınız. Elinizde delil yokken dava dosyaları olan insanların haberlerinin altına adımı yazmaya kalktınız. Olmadı şimdi de benim paylaşımımdan sonra birbirine umutla bakan iki insanı linç etmeye kalkıyorsunuz. Sebebi buymuş bakın diyorsunuz, 'Kesin bu yüzden boşandılar' İlişki dediğiniz, bir günde biten bir şey değil. Pandemiden dolayı geciktiğimiz boşanma sürecinde, yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir. Maalesef ne bir eşyamız kırıldı ne de sesimiz yükseldi birbirimize. Asla üçüncü bir kişiden ötürü değil, karşılıklı anlaşarak boşandığımız bu süreçten sonra umutla yaşadıklarım. Mutluluğum da, mutsuzluğum da beni ilgilendirir. Saygılarımla"



İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİSİNİN İLK TANITIMI