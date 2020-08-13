İtalyan lezzeti lazanya nasıl yapılır? (Lazanya tarifi)

Lazanya, peynir, domates sosu veya ragù (bir tür et sosu) ile yapılan İtalya asıllı bir yemektir.

Farklı katmanlarda ve farklı çeşitlerde yapılabilen bu yemeğe, ricotta veya mozzarella peyniri de eklenilebilir.









LAZANYA TARİFİ



Gerekli malzemeler

- Yarım paket lazanya

- 300 g kıyma

- 2 adet soğan

- 2 adet domates

- 2 yemek kaşığı salça

- 3 yemek kaşığı sıvı yağ

- 2 diş sarımsak

Beşamel sos için



- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 4 yemek kaşığı un

- 2 su bardağı süt

Üzeri için



- Kaşar peyniri rendesi

Yapılışı

- Geniş bir tavaya sıvı yağı dökülür. Küçük küçük doğranılan soğanlar ilave edilir, biraz kavurduktan sonra da üzerine kıyma ilave ederek kavrulur.

- Kıymalar yeterince kavrulduktan sonra doğranılan sarımsaklar ve kabuğu soyulup rendelenmiş domatesler ilave edilir. Orta ateşte 10 dakika kadar daha sotelenir.

- Üzerine salça ekleyerek kavrulur ve kavururken yaklaşık 1 su bardağı sıcak su eklenir.

- Tuzunu ekledikten sonra ocaktan alıp soğumaya bırakıkılır.

- Beşamel sos için tereyağı ve un küçük bir tencerede orta ateşte kavrulur. Üzerine süt azar azar eklenir ve topaklanmaması için sürekli çırpılarak karıştırılır.

- Muhallebi kıvamına geldikten sonra ocaktan alınır.

- Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı, yağlanmış bir fırın kabına lazanyalar dizilir. Lazanyaların üzerine biraz beşamel sos dökülür. Ardından üzerine kıymalı harç dökülür ve üzerine tekrar lazanya koyulur. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlanır.

- En üstteki lazanyalara tekrar beşamel sos dökülür ve kaşar peyniri rendesi serpilir.

- Lazanyalar yumuşaması için 10-15 dakika kadar bekletilir.

- Son olarak 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirilir.

- Üzeri tamamen kızardıktan sonra dilimleyerek servis yapılır.