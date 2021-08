'İzmir Baba' lakabıyla tanınan Sancar Maruflu hayatını kaybetti (Sancar Maruflu kimdir?)

'İzmir Baba' lakabıyla tanınan Sancar Maruflu, kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Maruflu'nun cenazesinin, 17 Ağustos 2021 Salı günü ikindi namazının ardından Bostanlı Beşikcioğlu Camii’nden kaldırılarak, Işıkkent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.



Maruflu, 13 Eylül 2020’de de eşi Ayla Maruflu’yu yitirmişti.



TAZİYE MESAJLARI PAYLAŞILDI

Maruflu'nun vefatının ardından çok sayıda İzmirli de sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzmir sevdalısı, vefa anıtı Sancar Maruflu'nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. İzmirliler, İzmir'e gönül verenler onu hiçbir zaman unutmayacak. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Dijital İzmir Kütüphanesi hesabından "Nam-ı diğer İzmir Baba olarak bilinen Sancar Maruflu'nun vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Nurlar içinde yat İzmir Baba..." paylaşımı yapılırken, Konak Belediyesi de Maruflu'nun vefatıyla ilgili "Büyük bir değerimizi kaybettik. Sevgili Sancar Maruflu, İzmir baba seni çok özleyeceğiz... Işıklar içinde uyu, ruhun şad olsun" notunu düştü.

Acı haberin ardından yüzlerce sosyal medya kullanıcısı da yaptıkları paylaşımlarla üzüntülerini dile getirdi.

SANCAR MARUFLU KİMDİR?

Sancar Maruflu 7 Ağustos 1950 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. Maruflu, belediyeci, girişimci ve bir halkla ilişkiler uzmanıdır.

Kırım kökenli Marufoğulları ailesindendir.

Maruflu, çeşitli gazete ve dergilerde yazarlık, yöneticilik, imtiyaz sahipliği, genel yönetmenlik yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı ve yardımcılığı, Protokol ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nü üstlendi.

Yaşar Holding'de de çalışan Maruflu, 1983'te Hisdaş Medyapol'ü kurdu. İzmir'i Sevenler Platformu, Ulusal Birlik Platformu, Ege Kültür Platformu Genel Başkanı olan Maruflu, Karşıyaka Rotary Kulübü'nün de kurucularındandı.

İZSEV çatısı altında Dario Moreno ve Tanju Okan gibi İzmir'in değerli insanlarıyla ilgili yaptığı anmalar ve ödül törenleri, onun vefasını ortaya koyan örneklerdendi.

VIDEO: SHANG-CHİ AND THE LEGEND OF THE TEN RİNGS'TEN YENİ FRAGMAN