İzmir usulü enginar dolması nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler? (Enginar dolması tarifi)

MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan son bölümünde jüri üyeleri, yarışmacılardan enginar dolması yapmalarını istedi.

Bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek yarışmacılar, oyun öncesinde Somer şefin, İzmir usulü enginar dolması için verdiği tüyoları ve detayları dinledi.

İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASI İÇİN MALZEMELER



4 adet enginar (taze, çiçek enginar)



1 çay bardağı pirinç



1 demet dereotu (ince doğranmış)



3-4 dal taze soğan (ince doğranmış)



1 çay bardağı zeytinyağı



1 çay kaşığı karabiber



1 çay kaşığı yenibahar



½ çay kaşığı tarçın



1 çay kaşığı tuz



İZMİR USULÜ ENGİNAR DOLMASI NASIL YAPILIR?



Öncelikle enginarları yıkayın ve saplarını çiçeğine en yakın yerinden kesin.



Sapların en etli kısımlarının kabuklarını soyun ve bir kenara alın, pişirirken bu kısımları da tencereye ekleyerek kullanabilirsiniz.



Ardından enginarı yan yatırın ve üstteki kısmından 2 parmak kadarını kesin.



Ortasından başlayarak birkaç sıra yaprağını çekerek koparın ve göbek kısmında yer alan tüylü kısmı da bir kaşık yardımıyla oyarak temizleyin.



Enginarı bu şekilde hazırladıktan sonra tuza batırdığınız yarım limon ile içini ve yapraklarını güzelce ovun.



İç harcı için gereken tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.



Hazırladığınız iç harcı ile enginarları doldurun. Doldurduğunuz enginarları yayvan bir tencereye dizin. Enginarların yarısına gelecek kadar da sıcak su doldurun ve tencerenin kapağını kapatın ve ocağın altını açıp pişmeye bırakın.



Kaynamaya başlayınca altını kısın ve bu şekilde 20 dakika kadar daha pişirin.



Piştiği tencerede soğumaya bırakın. Dolmalar ılıklaştıktan sonra üstlerine zeytinyağı gezdirin ve bir servis tabağına alın. Taze doğranmış dereotu serperek servis edin.



SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER



Limon



Yumurta



Et suyu



Limon ve yumurtayı çırpıp kaynattığımız et suyu ile temperleyerek sos haline getiriyoruz.