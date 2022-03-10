Javier Bardem'den striptiz itirafı

Hollywood’un ünlü İspanyol aktörü Javier Bardem, katıldığı Ellen DeGeneres Show programında geçmişteki kısa striptizcilik kariyeri hakkında konuştu.



53 yaşındaki oyuncu, bir kulübün sahibinin kendisinin dans hareketlerini beğenmesi üzerine bir günlüğüne striptizcilik yaptığını anlattı.



Bardem, 20 yaşındayken bir arkadaşının partisine gittiğini, diskonun dans pistinde figürlerini sergilerken meka sahibinin dikkatini çektiğini ve iş teklifi aldığını söyledi.



Bardem, “Diskonun sahibi bana, ‘Bunu her cuma yapar mısın?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, tabii’ dedim, çünkü sarhoştum. Beni işe aldı ve sonraki cuma piste çıktım” diye konuştu.



Javier Bardem, İspanyol meslektaşı Penelope Cruz ile evli.

İlk iş gününde kendisine destek olmalşarı için kulübe annesini ve kız kardeşini de getirdiğini anlatan ünlü aktör, “Çok gergindim. Annemi ve kız kardeşimi striptiz numaraları yaparken bana eşlik etmeleri için çağırdım” dedi.



“Hiç kimse yoktu. Sanırım üç kişi falan vardı, çok utanç vericiydi ama yaptım. Ben bir dansçıydım. İşim buydu” diye anlattı.



Mekandaki üç kişiye takılan sunucu Ellen DeGeneres, “Üç kişi vardı, ikisi annen ve kardeşindi” diye söze girinci Bardem, “Kesinlikle. Üçüncü de mekanın sahibiydi” diye esprili yanıt verdi.