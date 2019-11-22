Jennifer Lawrence'ın Türk marka çanta seçimi

Hollywood’un Oscar ödüllü yıldızı Jennifer Lawrence, New York sokaklarında gün Türk çanta markası Mehry Mu’nun “Mini Jung Bag” modeli ile görüntülendi.

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Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence, önceki gün Hollywood'da sanat galerisi yöneticisi eşi Cooke Maroney ile birlikte görüntülendi.

Her zaman şık seçimleriyle tanınan Lawrence, elinde taşıdığı Türk çanta markası Mehry Mu'nun kadife dokulu ve leopar desenli çantası “Mini Jung Bag” ile dikkat çekti. 

People, Dailymail ve Vogue gibi uluslararası yayınlar, Lawrence'ın stilindeki çanta detayına özellike dikkat çekti.

Markayı daha önce kullanan isimler arasında İngiliz kraliyet ailesi, Olivia Palermo, Nicky Hilton Rothschild, Christina Hendricks ve Suri Cruise gibi isimler var.

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