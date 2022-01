Jennifer Lawrence'tan TikTok itirafı

Oscar’lı oyuncu Jennifer Lawrence, TikTok itirafıyla gündemde. 31 yaşındaki Amerikalı yıldız, Stephen Colbert’in The Late Show adlı programına katıldı. Yeni filmi Don’t Look Up hakkında konuşan Lawrence, Colbert’in “en sevdiği koku”, “en sevdiği şarkı” ve “telefonda en sevdiği uygulama” gibi sorularına da yanıt verdi.



Söyleşide, Lawrence’ın en çok dikkat çeken cevabı, “uygulama” ile ilgili olandı. Ünlü oyuncu, telefonunda en çok kullandığı uygulamanın TikTok olduğunu itiraf etti.



Kendisinin TikTok videosu çekmediğini söyleyen Lawrence, sadece videoları izlediğini söyledi.



Eylül ayında hamile olduğu haberleri çıkan Lawrence, sanat galerisi işletmecisi eşi Cooke Maroney ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor.



2018’den bu yana birlikte olan Lawrence ve Maroney çifti, 19 Ekim 2019’da ünlü isimlerin katıldığı bir düğünle evlendi.