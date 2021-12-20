Jennifer Lopez, Ben Affleck'e destek çıktı

Alkol bağımlısı olmasından Jennifer Garner ile evliliğini sorumlu tutan oyuncu Ben Affleck’e tepki yağdı hatta sevgilisi Jennifer Lopez'in de bu sözlerde rahatsız olduğu iddia edildi. Ancak JLo, Affleck'in yorumlarına gücendiği yönündeki söylentileri yalanladı.

"DAHA FAZLA SAYGI DUYAMAZDIM"



52 yaşındaki şarkıcı, Affleck'e kızgın olduğu yönündeki haberler için "Basitçe doğru değil" dedi. Lopez "Ben'e bir baba, eş-ebeveyn ve insan olarak bundan daha fazla saygı duyamazdım. Ben böyle hissetmiyorum" diye konuştu.



Çifte yakın bir kaynak da "Gerçekten harika bir alanda ve gerçekten mutlu" olduklarını söyledi.



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