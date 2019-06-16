Alex Rodriguez’le evlilik hazırlığı içinde olan Jennifer Lopez, YouTube kanalından açıklamalarda bulundu.
49 yaşındaki şarkıcı, "Daha önce üç kez nikah masasına oturan şarkıcı, “Sırf yaşamınızda biri olması için evleniyorsanız, yanlış yoldasınız demektir. Hayat böyle değil. Sizi iyileştiren kişi, doğru kişidir” dedi.
Jennifer Lopez: Sizi iyileştiren kişi, doğru kişidir
Yaşam
Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez, YouTube kanalından evlilik tavsiyesi verdi.
Alex Rodriguez’le evlilik hazırlığı içinde olan Jennifer Lopez, YouTube kanalından açıklamalarda bulundu.