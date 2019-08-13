İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez bir haftaya dört parti sığdırdı

Jennifer Lopez’in emekli beyzbol oyuncusu olan sevgilisi Alex Rodriguez, ABD'nin San Francisco şehrinde soyuldu.



Otomobil hırsızlarının kurbanı olan 44 yaşındaki Rodriguez’in mücevherat, dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi ve elektronik cihazlardan oluşan pek çok eşyası çalındı.



Ünlü sporcu, ESPN kanalı için çekim yaptığı esnada soyuldu. TMZ’ye göre Rodriguez’in çalınan eşyalarının toplamı 500 bin dolar değerindeydi.

Soygunla ilgili açıklama yapan Rodriguez, “Kişisel ve duygusal değeri olan, yeri doldurulamayan birkaç eşyanın çalınmasına üzülüyorum. Kolluk kuvvetlerinin suçluların güvenlik görüntülerine sahip olduğunu ve eşyalarımı geri almak için ellerinden geleni yaptıklarını biliyorum” dedi.



San Francisco Emniyet Müdürülüğü olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.