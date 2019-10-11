İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Jet Sosyete'den yeni sezon sürprizleri

Üçüncü sezonunda yeni adresi puhutv.com’da Jet Sosyete, eğlenceli karakterleri ve yüksek temposuyla bomba gibi bir bölümle hayranlarının karşısına çıkacak. Kısalan süresiyle uluslararası standartlara kavuşan dizinin ilk bölümünde Jet Sosyete’nin unutulmaz karakterleri izleyiciyle hasret giderecek. Sezon açılışına Gizem’in yazarlık macerası ve televizyon ekranındaki klişeleri tiye alan sahneler damga vuracak.



Jet Sosyete’nin üçüncü sezon ilk bölümünde Özkan Uğur, Mahir İpek ve Gülay Afşar da konuk oyuncu olarak yer alacak.

puhutv.com kullanıcıları; Jet Sosyete'nin yeni bölümlerine herhangi bir üyelik olmaksızın puhutv.com adresinden, puhutv iOS ve Android uygulamasından, Apple TV ve Smart TV'den ulaşabilir, diziyi zaman ve mekandan bağımsız izleyebilir.

puhutv.com’a üye olunduğunda ise bazı özel avantajlardan ve ‘kaldığın yerden izle’ seçeneğinden faydalanmak mümkün.

Her cuma yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak ‘Jet Sosyete’nin önceki tüm bölümleri de puhutv.com'dan ücretsiz olarak izlenebiliyor.