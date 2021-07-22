Justin Bieber ve Hailey Baldwin bebek mi bekliyor?

Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber'ın, model eşi Hailey Baldwin'le çekildiği fotoğrafı "anne ve baba" ifadesiyle paylaşması çiftin bebek beklediğine dair söylentileri alevlendirdi.

Independent'ğin Page Six'ten aktardığı habere göre, Instagram hesabında pazartesi yaptığı paylaşımla 27 yaşındaki müzisyen, hayranlarının hararetli bir tartışmaya tutuşmasına neden oldu.



Ancak kısa süre sonra 24 yaşındaki model de tartışmaya dahil olarak Bieber'ın paylaşımına açıklık getirdi.



People'ın haberine göre Baldwin, "Bence kimse konuyu çarpıtmadan önce ifadeyi *köpek annesi ve babası* şeklinde değiştirmelisin" ifadelerini kullandı.



Söz konusu siyah beyaz fotoğrafta her iki isim de uzaklara bakarken görülüyor.

"BIEBER AİLESİ BÜYÜYOR"

Her ne kadar Baldwin, eşinin ifadeyi değiştirmesini söyleyerek hayranların yaratacağı infiale önlem almak istese de sosyal medya kullanıcıları ondan daha erken davranmıştı.



Kullanıcılardan biri, "Bekleyin, ne? Anne ve baba mı?!" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Bir diğeriyse, "Bebek yolda mı?" diye sordu.



Başka bir hayran da, "Ne!? Bebek mi geliyor? Bieber ailesi büyüyor!!!!!" ifadelerini kullandı.



Heyecanlı bir diğer kullanıcıysa, "Aman tanrım geçen gün rüyamda hamile olduğunu gördüm umarım hamiledir" diye düşüncelerini belirtti.



Çift, Eylül 2018'de dünya evine girmişti. Bieber ve Baldwin daha önce de paylaştıkları fotoğraflarla hamilelik söylentilerini körüklemişti. Ancak çift kısa süre sonra iddiaların yanlış olduğunu ifade etmişti.