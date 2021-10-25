Kadayıflı karides tarifi (Kadayıflı karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?)

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KADAYIFLI KARİDES İÇİN MALZEMELER



Muhammara Sos:

50 gr ceviz



2 yemek kaşığı zeytinyağı



2 adet kırmızı kapya biber



2 diş sarımsak, hafif fırınlanmış



1 çay kaşığı isot (veya acı pul biber)



1 çay kaşığı kimyon



1 tutam tuz



1 yemek kaşığı gochujang



1 yemek kaşığı limon suyu



1 yemek kaşığı nar ekşisi



20 adet nar tanesi



8 adet jumbo karides



1 yemek kaşığı sadeyağ



½ portakal suyu



1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi



100 gr tel kadayıf



Süsleme için;



2 çay kaşığı sumak



Nar ekşisi için;



3 adet nar



Bal



KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?



Önce muhammara sosu yapın. Zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin.



Biberleri bir kâseye alın, terlemesi için üzerlerini streç filmle kapatıp bekleyin. Biberlerin kabuğunu soyun, sap ve çekirdeklerini çıkarın, kabaca doğrayın.



Doğradığınız biberleri sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve geri kalan zeytinyağını blendera koyup 15 saniye taneli bir ezme yapın. Nar tanelerinin yarısıyla karıştırın.



Fırını önceden 180°C’ye ısıtın.



Karideslerin kafasını ayırın. Karideslerin kabuğunu soyun ama kuyruğunu üzerinde bırakın.



Sadeyağı bir tavada ortalama ateşte hafifçe ısıtın.



Portakal suyunu ve portakal kabuğunu ekleyin.



Tel kadayıfı bir kâseye koyup sadeyağ karışımını yavaşça ekleyerek yumuşatın. Tel kadayıf yumuşadığında 1 cm genişliğinde kurdele haline getirin.



Tel kadayıf kurdelesini, karidesin kuyruğundan başlayarak tüm eti boyunca sararak katlayın. Sarma işlemini tek kat halinde sararak yapın.



Karidesleri fırın tepsisine dizip tel kadayıflar altın sarısı renk olana kadar yaklaşık 5 dakika fırınlayın.



Narın suyunu sıkıp, bir tavaya alıp içine bir çay kaşığı kadar bal ekleyin. Nar ekşisi kıvam alana kadar kısık ateşte çektirin.



1 tepeleme yemek kaşığı dolusu sosu tabağa yayın. Her sosun üzerine iki tane karidesi kuyrukları yukarı gelecek şekilde oturtun. Üzerine biraz sumak ve birkaç nar tanesi koyarak servis edin.