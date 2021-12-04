Kaderimin Oyunu ilk bölümü ile trendlerde

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral’ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, ilk bölümüyle sosyal medya beğeni dolu yorumlar alırken, Trend Videolar listesine ise 8. sıradan girdi. Nefeslerin 2. Bölüm için tutulduğu dizide nelerin yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

YALANINI DEVAM ETTİRECEK Mİ?



Asiye ve Cemal yıllar sonra hiç beklenmedik bir şekilde karşılaşırken Mahir’in köşke gelişi dengeleri nasıl değiştirecektir. Hastaneden taburcu olan Mahir, Asiye ile evli 2 çocuk babası olduğu yalanını devam ettirecek midir? Heyecan dolu gelişmelerle Kaderimin Oyunu her Cuma akşamı Star’da.



Kaderimin Oyunu 2. yeni bölüm fragmanı