Kaderimin Oyunu ilk bölümü ile trendlerde

Yapımını NGM Medya yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak’ın oturduğu senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı Star’ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu ilk bölümü ile beğeni toplarken Youtube’da Trend Videolar listesine girdi.

Haberler 04.12.2021 - 13:46

Kaderimin Oyunu ilk bölümü ile trendlerde

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Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nda kim kimdir? (Karakter analizi)

Başrollerinde; Öykü Karayel, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Meriç Aral’ın yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu, ilk bölümüyle sosyal medya beğeni dolu yorumlar alırken, Trend Videolar listesine ise 8. sıradan girdi. Nefeslerin 2. Bölüm için tutulduğu dizide nelerin yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

YALANINI DEVAM ETTİRECEK Mİ?

Asiye ve Cemal yıllar sonra hiç beklenmedik bir şekilde karşılaşırken Mahir’in köşke gelişi dengeleri nasıl değiştirecektir. Hastaneden taburcu olan Mahir, Asiye ile evli 2 çocuk babası olduğu yalanını devam ettirecek midir? Heyecan dolu gelişmelerle Kaderimin Oyunu her Cuma akşamı Star’da.

Kaderimin Oyunu 2. yeni bölüm fragmanı

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