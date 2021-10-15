Kaderimin Oyunu sete çıktı

Star'ın merakla beklenen dizisi Kaderimin Oyunu sete çıktı. İlk gün fotoğrafları Öykü Karayel ve Akın Akınözü'den geldi.

Haberler 15.10.2021 - 07:50

Kaderimin Oyunu sete çıktı

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Kaderimin Oyunu'da üç sürpriz isim: Esra Dermancıoğlu, Kaan Çakır ve Meriç Aral

Yapımına NGM’in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak’ın üstlendiği, Star TV’nin iddialı dizisi Kaderimin Oyunu’nun çekimleri İstanbul’da başladı.

HEYECAN YARATTI

İzleyici ile çok yakında buluşacak olan Kaderimin Oyunu dizi setinden gelen ilk fotoğraflar sosyal medyada ilgi ve heyecan yarattı.

Güçlü isimleri ve etkileyici hikayesi ile Kaderimin Oyunu herkesi derinden etkileyecek. Kaderimin Oyunu çok yakında Star TV’de.

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