Kadir Beycioğlu hayatını kaybetti (Prof. Dr. Kadir Beycioğlu kimdir?)

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü ve akademisyen Kadir Beycioğlu vefat etti.

Beycioğlu, bir süredir tedavi görüyordu.

Kadir Beycioğlu'nun ölüm haberi Beycioğlu'nun Twitter hesabından şu sözlerle duyuruldu:



"Dostunuz, abiniz, kardeşiniz, öğretmeniniz Kadir Beycioğlu, oğlunun yanına gitti. Acımız çok büyük."

Yazar Yekta Kopan vefat haberini "Kadir, dostum Kadir… Çok çok üzüldüm. Sadece “ahhh” diyebiliyorum." sözleriyle paylaştı.

Kadir Beycioğlu geçtiğimiz yıl oğlu Bora Beycioğlu'nu trafik kazasında kaybetmişti.

14 Ağustos’ta paylaşımda bulunan Kadir Beycioğlu, “Bugün en büyük acımızı yaşamaya başlayalı tam bir yıl bir yıl oldu. Derin ve tarifsiz…” ifadelerine yer vermişti.

KADİR BEYCİOĞLU KİMDİR?



Kadir Beycioğlu, Çocuk Bakımı & Ebeveynlik, İş Dünyası, İş Yönetimi kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Eğitim Bilimine Giriş, Örgütsel Davranış ve Yönetimi olarak sayılabilir.



Kadir Beycioğlu kitapları; Eğiten Kitap, Pegem A Yayıncılık – Akademik Kitaplar aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.



Kadir Beycioğlu tarafından yazılan son kitap “Örgütsel Davranış ve Yönetimi”, Pegem A Yayıncılık – Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.