Kaia Gerber önce tasarladı sonra tanıttı

1980'li ve 90'lara damgasını vuran model Cindy Crawford'un kendisiyle aynı mesleği seçen kızı Kaia Gerber'in 18 yaşında zirveye yerleştiği modellik kariyerine bir de tasarımcılığı ekledi. Gerber, Jimmy Choo ile beraber 90’lardan ilham alan bir koleksiyon tasarladı.

"HEYECANLIYIM"



Bununla da yetinmeyen genç model, kendi adını taşıyan kapsül koleksiyonu kamera karşısına geçti. Markanın katalog çekimlerinde objektife poz veren Gerber "Jimmy Choo Kreatif Direktörü Sandra Choi ile hayalimdeki ayakkabı ve bot stillerini tasarlama fırsatını duyunca fırsatı kaçırmadım. Onunla beraber tasarımlar yaparak yaratıcılığımı öne çıkarmak büyük bir onurdu ve sonuçlar konusunda oldukça heyecanlıyım” dedi.

HER ETKİNLİĞE UYAN ŞIKLIK



Kaia Gerber tasarımları için "Her şehre herhangi bir etkinliğe uyan bir şıklık yaratmak istedim,” diye konuştu.

