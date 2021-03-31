Kaleci Manuel Neuer maske işine girdi

Alman Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Neuer, corona virüs maskesi işine girdi. Yakın arkadaşı olduğu belirtilen Alman Milli Takımı koruma ekibinden Björn Borgmann ile ortak bir şirket kuran 35 yaşındaki kalecinin, futbol sonrası yaşama hazırlık yaptığı ifade edildi.

MUADİLLERİNE GÖRE DAHA UCUZ



Ortağıyla Polonya’da maske fabrikası kurduğu belirtilen Neuer’in, ilk müşterileri arasında kendi takımı Bayern Münih'in de bulunduğu iddia edildi.

Ünlü kaleci tarafından pazarlanan FFP2 tipi maskelerin, piyasadaki muadillerinden daha ucuz olduğu belirtiliyor.



Dünyada dakikada 2 milyon 800 bin maske kullanılıp atılıyor