Karl Lagerfeld'in serveti kayıp

Geçen yıl şubat ayında hayatını kaybeden Fransız moda evi Chanel'in yaratıcı yönetmeni, moda dünyasının ünlü ismi Karl Lagerfeld'in 178 milyon sterlinlik (1.5 milyar TL) servetini 7 kişiye paylaştırdığı ortaya çıktı.



PARAYI ALAMADILAR



Fakat Lagerfeld'in varisleri parayı hâlâ alamadı. Çünkü modacının muhasebecisi Lucien Frydlender (87) ortada yok.



HASTA İDDİASI



Frydlender eylülden beri Lagerfeld'in varislerinin telefonuna çıkmıyor. Muhasebecinin eşi ise “Kocam paralarla kaçmadı. Hesaplara bakamayacak kadar hasta" diyor.



Karl Lagerfeld'a saygı duruşu