Kate Beckinsale hastane yatağından paylaştı

Geçen hafta hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Kate Beckinsale, durumuyla ilgili bilgi vermek üzere sosyal medyadan paylaşım yaptı. 48 yaşındaki oyuncu, Las Vegas’ta yeni filminin çekimleri esnasında belini incittiği için hastaneye kaldırılmıştı. Hastane yatağından fotoğrafını yayınlayan Beckinsale, “Çok daha iyi hissediyorum. Nazik mesajlarınız ve sevginiz için çok teşekkür ederim” diye yazdı.



2001 yapımı Pearl Harbor filmiyle ünlenen ödüllü İngiliz oyuncu, 1990’lı yılların başında öğrencisi olduğu İngiltere’nin dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi’ne yıllar sonra döneceği haberiyle gündeme gelmişti.



27 YIL SONRA OXFORD'LU OLUYOR

Güzel sanatlar lisans öğrencisi ve müzisyen Henry Skelton da Kate Beckinsale’in en yakın arkadaş grubu içinde yer alıyordu. Kate Beckinsale’in hastalığı nedeniyle ailesinin evine gittiği bir dönemde, Henry Skelton 21 yaşındayken alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra ikinci kattaki üniversite odasından atlayarak ölmüştü. Çok yakın arkadaşının ölümünden çok etkilenen Kate Beckinsale de 1994’te Oxford’daki eğitimini yarım bırakmıştı.



27 yıl sonra okula dönmek isteyen Beckinsale, Rus ve Fransız edebiyatı üzerine eğitimini tamamlamak istiyor.