Kate Beckinsale 27 yıl sonra Oxford Üniversitesi'ni dönüyor

2001 yapımı Pearl Harbor filmiyle ünlenen ödüllü İngiliz oyuncu Kate Beckinsale, 1990’lı yılların başında, İngiltere’nin dünyaca ünlü Oxford Üniversitesi’nin öğrencileri arasındaydı. Şimdi 48 yaşında olan Kate Beckinsale, bir yandan oyunculuk yaparken, diğer yandan Oxford Üniversitesi’nde tutkunu olduğu Rus ve Fransız edebiyatı üzerine eğitimini tamamlamak istiyordu.



İKİNCİ KATTAN ATLADI



Güzel sanatlar lisans öğrencisi ve müzisyen Henry Skelton da Kate Beckinsale’in en yakın arkadaş grubu içinde yer alıyordu.Kate Beckinsale’in hastalığı nedeniyle ailesinin evine gittiği bir dönemde, 21 yaşındaki Henry Skelton alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra ikinci kattaki üniversite odasından atlayarak öldü. Çok yakın arkadaşının ölümünden aşırı etkilenen Kate Beckinsale de 1994’te Oxford’daki eğitimini yarım bıraktı.



"KALDIĞIM YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUM"



27 yıl sonra Oxford Üniversitesi’ne dönerek eğitimini tamamlamaya karar veren oyuncu şunları söyledi:



“Arkadaş grubum partilere düşkünlükleri nedeniyle aynı odada kalıyordu. Ama ben eğlenceye düşkün değildim. Zaten onlar Henry’nin intiharı nedeniyle üniversiteden bir yıl uzaklaşma cezası aldılar. Ben ise evden Oxford Üniversitesi’ne döndüğümde her yerde ölüm esintisiyle karşılaşınca şoka girip eğitime devam edemedim. 27 yıl sonra eğitimime kaldığım yerden devam etmek istiyorum.”