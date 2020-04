Katherine Schwarzenegger ve Chris Pratt'in bebek heyecanı

Parks and Recreation’daki Andy Dwyer ve Everwood’daki Bright Abbott rolleriyle tanınan, Jurassic World'ün Owen'ı ve Guardians of the Galaxy'nin Peter Quill'i olarak kariyerinde zirve yapan Chris Pratt ile Haziran 2019'da dünyaevine girdiği Arnold Schwarzenegger'in kızı

Katherine Schwarzenegger ebeveynyik heyecanı yaşıyor.

"AİLELERİNİ GENİŞLETMEK İSTİYORLAR"





İlk bebeklerini beklediklerini doğrulayan çifte yakın kaynaklar konuyla ilgili "Ailelerini mümkün olan en kısa sürede genişletmek istiyorlar" dedi.

DOĞUM TARİHİ BELLİ DEĞİL



Schwarzenegger ve Pratt'ın bebeğinin ne zaman dünyaya geleceği hakkında henüz bir bilgi yok.

6 YAŞINDA 1 OĞLU VAR



Chris Pratt, daha önce meslektaşı Anna Faris ile evliydi. 2009–2018 yılları arasında evli kalan çiftin Jack adında altı yaşında bir oğulları var.



CHRIS PRATT'İN OYNADIĞI ENDGAME'DEN FRAGMAN