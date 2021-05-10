Katy Perry: Aradığım her şeyi annelikte buldum

Orlando Bloom'la kızları Daisy Dove'u geçen ağustosta kucağına alan 36 yaşındaki şarkıcı Katy Perry, "Aradığım her şeyi anne olduğumda buldum. Bu yoğun ve derin sevgi için müteşekkirim ve anneler kulübüne katılmaktan onur duyuyorum. Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



Bloom da Instagram paylaşımında Perry'nin Anneler Günü'nü kutladı. Perry'nin denizkızı olarak göründüğü photoshop'lu bir fotoğraf paylaşan Bloom, "Kendime gerçek bir tane yakaladım" diye yazdı.



Bloom, "Hayatımızı şekillendiren, bize destek olan ve kayıtsız şartsız seven tüm harika insanlara sevgi ve saygı gönderiyorum. Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.



NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun