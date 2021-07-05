Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

Gösteri dünyasının ünlü çifti Katy Perry ile Orlando Bloom, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün dudak dudağa poz veren çiftten Perry, o anları, "Sonsuzluk ve ötesi..." sözleriyle Instagram'dan paylaştı

05.07.2021 - 14:19

Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Katy Perry: Aradığım her şeyi annelikte buldum

Katy Perry: Aradığım her şeyi annelikte buldum

Yunanistan tatillerinin ardından Bodrum'a gelen şarkıcı Katy Perry ve aktör Orlando Bloom'un tatili sürüyor. Minik bebekleri Daisy Dove ile beraber sıcak havanın ve denizin tadını çıkartan çift, önceki gün objektif karşısına geçti.

Konakladıkları otelin sonsuzluk havuzunda aşka gelen ikili, öpüşürken poz verdi. Romantik fotoğraflarını 126 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Perry, "Sonsuzluk ve ötesi..." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının gönderisi takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

Ada Masalı 4. yeni bölüm 2. fragmanı

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...