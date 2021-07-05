Katy Perry'den Bodrum paylaşımı: Sonsuzluk ve ötesi

Yunanistan tatillerinin ardından Bodrum'a gelen şarkıcı Katy Perry ve aktör Orlando Bloom'un tatili sürüyor. Minik bebekleri Daisy Dove ile beraber sıcak havanın ve denizin tadını çıkartan çift, önceki gün objektif karşısına geçti.



Konakladıkları otelin sonsuzluk havuzunda aşka gelen ikili, öpüşürken poz verdi. Romantik fotoğraflarını 126 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Perry, "Sonsuzluk ve ötesi..." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının gönderisi takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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