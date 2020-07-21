Katy Perry'den hamilelik paylaşımı

Aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan ünlü şarkıcı Katy Perry, anne olmak gün sayıyor. Hamileliğinin son döneminde olan 35 yaşındaki şarkıcı, yakında çıkacak olan Smile adlı son albümünü yeni hamilelik fotoğrafıyla tanıttı.

Kendi adını taşıyan markasına ait bir kısa tişört giyen Perry, Intagram sayfasında fotoğraflarını paylaşarak, "Kısa tişört için hiçbir zaman fazla hamile değilim ve maske konusunda hiçbir zaman çok iyi değilim" mesajını yazdı. Perry'nin tişörtünün üzerinde yeni albüm adı olan 'Smile' yazması da dikkat çekti.



2017'de çıkardığı Witness albümü istediği başarıya ulaşmayan Perry, yeni albümü Smile'ı 14 Ağustos'ta çıkarıyor.



İLK KEZ ANNE OLACAK

Yaz aylarında doğum yapacak olan Perry, ilk kez anne olacak. Yazın evlenmeyi planladığı ancak salgın nedeniyle düğünü ertelemek zorunda kaldığı nişanlısı Orlando Bloom ise bir çocuk babası. Avustralyalı model Miranda Kerr ile Orlando Bloom üç yıllık evliliğin ardından 2013 yılında boşanmıştı.