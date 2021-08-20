Kayahan'ın kızı Beste Açar: Babam yattığı yerde huzurlu değil

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan babasının eski eşi İpek Açar'a tepki gösterdi. Dün sosyal medya hesabından oğlunun, dedesi Kayahan'ın mezarı başındaki duygusal anlarını paylaşan Beste Açar, rüyasında babası ile iletişim kurduğunu ifade etti.

"BABAM İZİN VERMİYOR"



47 yaşındaki Açar, Kayahan'ın kendisine, "İpek Hanım soyadımı evlendiği için hiçbir yerde ne tek başına, ne de şimdiki beyefendinin eşinin soyadının önünde kullanmasın, iznim yoktur" dediğini dile getirdi.



"KIZLIK SOYADANI KULLANABİLİR"

Ardından sözlerine devam eden Beste Açar, "İpek Hanım’dan artık babamın soyadını kullanmamasını buradan da rica ediyorum. İki soyadı istiyorsa, kızlık soyadını kullanabilir" dedi.



İPEK AÇAR SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beste Açar'ın açıklamaları karşısında suskunluğunu bozan İpek Açar isyan etti. Ünlü isim sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı. Açar "Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum... Öbür dünyada olan babamla konuştum ve mesajlarını iletiyorum diye şuursuz bir açıklama yapan şahsa son sözüm, Türkiye Cumhuriyeti’nin bana verdiği yeni kimlikte de olduğu gibi ölene kadar evladımla aynı soyadını taşıyacağım! Ben böyle olmasını istiyorum. Bu konu ile ilgili başka bir açıklama da yapmayacağım. Saygılarımla..." dedi.



MEZARLIKTAN PAYLAŞTI

İpek Açar'ın bu sözlerinin ardından babasının mezarı başında çekilen karesini yayınlayan Beste Açar, "Esefle de babam seni kınıyor. Olayların içinden sıyrılmak için kaç kişi bu açıklamayı yazdınız onu da biliyorum. Kılıf bu sefer uymuyor ne yazık ki. Paylaşımlarında sevgi altında sevgisizlik… Çok yazık" dedi.



"BABAMIZI SERBEST BIRAK"

Açar "Açıklamamın 'Şuursuz açıklama' olduğundan bahseden İpek Tüter Kömürcü Hanım'a cevabım sözlerine şöyle devam etti: "Babam yattığı yerde huzurlu değil. İnançlarına ve fikirlerine yaptığın saygısızlık için asla durmayacağım. Lütfen babamızı serbest bırak… Babama saygı ve yaşatmak için kullandığını söylediğin soyadını kullanmana asla babamın izin vermeyeceğini en iyi bilenlerden olduğu halde inat etmenin altında ki nedeni ben çok iyi biliyorum. Babam senin babacığın gibi bir meslek grubunda olsaydı da yeniden evlendiğinde kullanır mıydın?"

"GÖRÜNTÜ KAYITLARI VAR"



"Gömeç'teki evin masraflarına gelince orada eve bakan Nihat Bey, babamın avukatı ve muhasebecisinin bu zamana tüm giderlerini payım olan 8/3 bölümünü ödediğimin faturaları ve avukatlarımızın yıllardır yazdığı bilgi mailleri ve senin de olduğun grubumuz var. Orada kimlerin kaldığının görüntü ve ses kayıtları var bu önemli değil zaten sen biliyorsun."

"HODRİ MEYDAN"

"Eve bulduğum alıcıları da parayı çok az bulduğunuz için geri çeviren siz İpek Tüter Kömürcü…Son konuşmamızda dedim ki yarın son günün olduğunu bilsen bu paraya satar mıydın? 'Evet' demiştin ancak bir şeyleri yapmak için ölmek gerekmiyor…Babam da her şeyini bırakıp gitti sen de bende öyle gideceğiz. Profesyonelce yaklaşmaktan vazgeçip sizi kendiniz olmaya davet ediyorum.Yalan söylemek kendini inkar etmektir. Hodri meydan. İpek Açar’ı hesabından da hayatından da Sil gitsin. Büyük usta için. Kendin neysen onlarla kal."



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