Kendall Jenner'ı tehdit edene uzaklaştırma

Süper model Kendall Jenner, kendisini ölümle tehdit kişi hakkında 5 yıl uzaklaştırma kararı aldırdı.

22.04.2021 - 08:10

Kendall Jenner'ı tehdit edene uzaklaştırma

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Kendall Jenner anne olmak istiyor

Forbes'un dünyanın en çok kazanan mankenler listesinde zirveye yer alan Amerikalı model ve televizyon yıldızı Kendall Jenner, Malik Bowker'ın önce onu sonra da kendisini öldürmeyi planladığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Yapılan incelemelerden sonra Jenner polis korumasına alıdı. Bowker hakkında ise mahkemeden beş yıllık uzaklaştırma kararı çıktı.

ELEKTRONİK TEMAS DA YASAK

Bowker’ın 25 yaşındaki mankenin evi, iş yeri ve aracından en az 30 metre uzak durması gerekiyor. Adam kaçırmadan sabıkalı olan ve şu anda bir hastanede psikiyatri tedavisi gören Bowker’ın mankenle elektronik temas kurması da yasaklandı.

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