Kilis'in meşhur cennet çamuru tatlısı tarifi (Cennet çamuru nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?)

Kaymaklı künefe ismiyle de bilinen Kilis’in meşhur tatlısı 'cennet çamuru', MasterChef Türkiye'de yarışmacılardan istenen tatlı oldu. Peki, cennet çamuru nasıl yapılır, gerekli malzemeleri nelerdir?

Haberler - ntv.com.tr 10.12.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 10.12.2021 - 12:43

Kilis'in meşhur cennet çamuru tatlısı tarifi (Cennet çamuru nasıl yapılır, gerekli malzemeleri neler?)

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MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde yarışmacılardan cennet çamuru tatlısı yapmaları istendi.

Cennet çamuru yapan yarışmacılar kıyasıya rekabet ederken ekran başındaki izleyiciler tarafından "Evde cennet çamuru nasıl yapılır?" gibi sorular gündeme geldi.

CENNET ÇAMURU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kg tel kadayıf

250 gr tereyağı

700 gr kaymağı

400 gr toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 avuç antep fıstığı

200 gr kuş pisi çekilmiş Antep fıstığı

CENNET ÇAMURU NASIL YAPILIR?

Kadayıflar tahta üzerinde yağa sürülmüş bıçakla 1 cm boyunda kıyılır. 50 cm çapında yuvarlak bir tepside yağ eritilir. Kırılan kadayıfla karıştırılır.
 
Kadayıfın yarısı tepsiye konur. 2 su bardağı şeker kadayıfın ortasına konur. Kalan kadayıflarla şekerin üzeri kapatılır. Kadayıfın üzeri başka bir tepsi ile örtülür. Bu şekilde kısık ateşte kadayıf alttan pembeleşinceye ve şeker eriyinceye kadar pişirilir.

Ardından 2 su bardağı şekerin üzerine 1 su bardağı su konur ve çelik bir tencerede kaynatılarak koyu kıvamlı bir şerbet hazırlanır. Kavrulmuş kadayıfın üzerine dökülür. Karıştırılarak ateşten alınır.

Üzerine 200 gr kuş pisi çekilmiş fıstık eklenir ve karıştırılır.

Kadayıf tepsiye bir parmak kalınlığında yayılır ve üzerine boşluk bırakmadan öbek öbek kaymak konur.

Kaymağın üzerine pudra şekeri eklenir. Dövülmüş fıstık serpildikten sonra tarçınla süslenir.

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