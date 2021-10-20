Kim Kardashian'ın Met Gala fotoğrafı kaçakçılığı ortaya çıkardı

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian 2018’de New York’ta Metropolitan Sanat Müzesi (Met) yararına düzenlenen Met Gala’da sergilenen antik Mısır rahibi Nedjemankh’ın mumyalandığı M.Ö. 1’inci yüzyıldan kalma tabutunun, altın renkli elbisesiyle aynı renkte olduğunu görünce, sosyal medyada paylaşmak için harika bir fotoğraf çektirme fırsatı bulduğunu düşünmüştü. Tahmin ettiği gibi; fotoğraf hızla tüm dünyada yayıldı.



2011'DE KAÇIRILMIŞ



Bir süre sonra Manhattan Savcısı Matthew Bogdanos, Mısır’dan bir ihbar aldı. Fotoğrafı gören muhbir, 2011’de Arap Baharı sırasında Mısır’daki eylemleri fırsat bilip tabutu kaçırdığını ama hiç para alamadığını söylüyordu.

Bogdanos’un yaptığı incelemeler, tabutun orijinal olduğunu ortaya çıkardı. Bogdanos tabutun New York’a nasıl ulaştığını araştırmaya başladı.



SAHTE EVRAKLA



Tabutun izini 2013’te Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Şarika’dan Avrupa genelindeki bazı kişilere gönderilen e-postalarda buldu. Hassan Fazeli adlı satıcı, eline geçirdiği tabutun fotoğraflarını, Avrupa’daki olası alıcılara göndererek müşteri aramıştı. Tabutu Almanya Hamburg’daki Dionysos Gallery’nin yöneticisi Roben Dib satın aldı. Tabut, BAE’den Almanya’ya Greko-Romen döneminden eser olduğunu gösteren sahte evrakla gönderildi.

TABUT İADE EDİLDİ



Roben Dib daha sonra tabutun 1971’de Mısır’dan yasal olarak getirildiğini gösteren başka bir sahte evrak düzenledi. Tabut daha sonra Fransız antikacı Christophe Kunicki ve partneri Richard Semper’a satıldı. Onlar da tabutu 4 milyon dolara Met’e sattı!

Tabut 2019’da Mısır’a iade edildi. Christophe Kunicki ve Richard Semper Haziran 2020’de Fransa’da Roben Dib Ağustos 2020’de Almanya’da tutuklandı.

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