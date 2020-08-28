Kıvanç Tatlıtuğ corona virüs testi yaptırdı

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam apar topar Bodrum'daki özel bir hastaneye gitti. İddialara göre; hastanede yaklaşık 1 saat kalan Tatlıtuğ, corona virüs testi yaptırdı.

PELİN KARAHAN DA HASTANEDE

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; test sonucunu bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra hastaneye oyuncu Pelin Karahan da geldi. Ancak Karahan'ın ise hastaneye test için mi yoksa ziyaret için mi geldiği öğrenilemedi.



DAHA ÖNCE ZATÜRRE TESPİT EDİLDİ

Mart ayında da corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Kıvanç Tatlıtuğ’un zatürre olduğu tespit edilmişti.

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