Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer daha önce kendilerini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla korunma kararı aldırdıkları Sinan A'nın mesajlarına devam etmesi üzerine tekrar suç duyurusunda bulundu.

28.08.2020 - 08:41

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer yeniden savcılığa başvurdu

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte

Kıvanç Tatlıtuğ alışverişte

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e ölüm tehdidi

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Kıvanç-Başak Dizer Tatlıtuğ çiftinin başı Sinan A. isimli kişiyle yine dertte. Geçtiğimiz günlerdeölümle tehditleri yüzünden bir ay süreyle korunma kararı aldıran çift, yeniden savcılığa başvurdu. İkili, Sinan A'nın sosyal medya hesaplarından kendilerini tehdit etmeye devam ettiğini ileri sürdü.

"CEZAEVİNE GİRECEKSİN"

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; Sinan A, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'a, "Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar bir bak", Başak Tatlıtuğ'a ise "Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım" şeklinde mesajlar attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ünlü çiftin tedavi altına alınmasını istediği Sinan A. hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

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