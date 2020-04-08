Kıvanç Tatlıtuğ taburcu oldu

Kıvanç Tatlıtuğ geçen hafta yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede corona virüs şüphesiyle tedaviye alındı. Test sonucu negatif çıkan ve zatürre olduğu tespit edilen 36 yaşındaki oyuncu için takip ve tedavi kararı verildi.

03:00'TE AYRILDI

Tatlıtuğ, 1 hafta boyunca gördüğü tedavinin ardından pazartesi gecesi hastaneden ayrıldı. Hürriyet'in haberine göre; gazetecilere görüntü vermemek için hastaneden gece saat 03.00'te çıkış yapan Tatlıtuğ, Kemerburgaz'daki evinde dinlenmeye çekildi. Oyuncu, salgından korunmak amacıyla evinde karantina altında kalmaya devam edecek. Başak Dizer de hastane sürecinde yanından hiç ayrılmadığı eşinin tedavi sürecine destek olacak.

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